نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامها لـ العتاولة 2.. فيفي عبده ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فيفي عبده ترند جوجل على مدار يومين متتاليين وذلك بعد إعلانها عن مشاركتها في مسلسل “ العتاولة 2”

أعلنت الفنانة فيفي عبده انضمامها لأبطال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك عبر صفحتها الشخصيىة موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشفت فيفي عبده عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية عن مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.