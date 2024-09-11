انت الأن تتابع خبر الشامي يرقص مع عاملة المنزل والجمهور يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي وهو يستمتع بوقته في منزله الفخم.



وفي التفاصيل، أطل الفنان الشامي على متابعيه من خلال مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر انستغرام، ظهر فيه وهو يدخل المطبخ، حيث قام بتحضير أكلة "المقلوبة" إلى جانب عاملة المنزل.



وحاز الفيديوعلى اعجاب الالاف من المتابعين، حيث ظهر الشامي وهو يرقص بطريقة فكاهية مع عاملة المنزل على أنغام أغنيته.

وإنهالت التعليقات على المنشور حيث قال الجمهور أن الشامي متعدد المواهب .