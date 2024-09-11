انت الأن تتابع خبر الجمارك تصدر بيان عاجل بشأن المواد المخدره التى تم ضبطها مع سعد الصغير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مصلحة الجمارك المصرية تفاصيل الضبطيات التي وجدوها رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي فى حيازة المطرب سعد الصغير فور عودته من الخارج وتحرير محضر بالواقعه.

وقالت مصلحة الجمارك

ان رجال الجمارك بصالة 2 بمطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك تمكنوا من ضبط عدد من عبوات السجائر الإلكترونية التى تحتوى على مخدر الماريجوانا.

فحص حقيبة الراكب

وتابع البيان أثناء استكمال إجراءات التفتيش للمسافرين القادمين على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، قام محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر بالقبض على راكب معروف أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية لقصر مدة سفره وتردده المتكرر، وقام على خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة القادمين تكليف أحمد حسين أبو العلا مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة بتمرير حقيبة الراكب من خلال الجهاز فلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة.

بيان هام للجمارك