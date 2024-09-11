دار الأوبرا المصرية تحتضن معرض "وصلون" الدولي للفنون التشكيلية

دار الأوبرا المصرية تحتضن معرض "وصلون" الدولي للفنون التشكيليةافتتح مساء أمس الثلاثاء في قاعة زياد بكير في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، المعرض الختامي لملتقى "وصلون الدولي للفنون التشكيلية"، بمشاركة 16 فناناً وفنانة من 15 دولة عربية وأجنبية.

المعرض الذي ينظمه المنتدى العربي للفنون والذي يستمر ثلاثة أيام، جاء تتويجاً لورشة وملتقى وصلون التي بدأت مطلع سبتمبر، ونفذها المنتدى العربي للفنون و "متجر ديمة آرت"، برعاية رجل الأعمال اليمني الدكتور مروان الخالد.

وافتتح المعرض بحضور رسمي ودبلوماسي كبير الى جانب مندوب اليمن الدائم في جامعة الدول العربية الدكتور رياض العكبري ووزير الثقافة الأسبق الدكتور أبو بكر المفلحي، وسفير اليمن السابق لدى القاهرة الدكتور عبدالولي الشميري، والملحق الثقافي في سفارة فلسطين والملحق الثقافي في سفارة الهند الى جانب عدد كبير من الفنانين والأدباء والإعلاميين والمهتمين.

وفي الافتتاح عبر منسق الملتقى الفنان التشكيلي ردفان المحمدي عن سعادته للحضور المميز الذي حظي به المعرض، ووجه الشكر لكل الفنانين المشاركين الذي أثروا تجربة الملتقى وتوجوها بأعمالهم الفنية البديعة.

وأضاف المحمدي بقوله "هدف الملتقى لتكوين تجربة فنية جماعية تتجاوز الحدود وتمزج الأفكار والألوان في لوحات أشبه ما تكون بحوار حضارات وثقافات خاصة وأنها جمعت 16 فناناً مثلوا أربع قارات".

ويضم المعرض أكثر من 60 لوحة أبدعتها أنامل الفنانين المشاركين الذين قدموا من ""ايطاليا، الهند، سويسرا، أمريكا، مصر، الكويت، لبنان، السعودية، الأردن، العراق، تونس، سوريا، فلسطين، المغرب، سلطنة عمان، واليمن"، وقاموا برسمها خلال فترة الملتقى التي استمرت لعشرة أيام، وسيتم عرضها في دار الأوبرا لمدة ثلاثة أيام.

من جانبه أكد الراعي للملتقى الدكتور مروان الخالد أهمية الملتقى كحدث فني وثقافي دولي تنظمه جهة يمنية بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

يذكر أن ورشة وملتقى وصلون نظمها المنتدى العربي للفنون بعد عملية مفاضلة استمرت لأكثر من شهر وترتيبات امتدت لشهرين، وهو أول حدث فني دولي ينظمه المنتدى، بعد أن نظم العام الماضي معرضاً بعنوان "للفن ضوء" والذي جمع 75 تشكيليا يمنياً في دار الأوبرا المصرية، وحقق نجاحا وحضوراً باهراً.