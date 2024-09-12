رنا رئيس تروج لمسلسل «إنترفيو»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - عرضت أولى حلقات مسلسل “إنترفيو” عبر منصة واتش أت، وهو المسلسل الذى تخوض به رنا رئيس أولى بطولاتها المطلقة.

وبعد عرض أولى حلقتين من المسلسل بدأت رنا الترويج له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، ونشرت البوسترات الرسمية للعمل كنوع من أنواع الترويج للمسلسل.

ويعرض المسلسل كل يوم أربعاء بواقع حلقتين أسبوعين فى تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل على منصة واتش أت.

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور وإخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، ومدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت ويعد المسلسل أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

ويتناول مسلسل “إنترفيو” الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.