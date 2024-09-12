انت الأن تتابع خبر دينا تكشف عن عدد زيجاتها وأسرار رشاقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية دينا عن عدد زيجاتها، وذكريات أول قصة حب في حياتها وأسرار رشاقتها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدّمه إدوارد ونانسي مجدي.



وخلال تصريحاتها، استعادت دينا ذكريات أول قصة حب لها قائلة: "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جداً، وتوفي وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة، ولبست فستاناً أبيض قصيراً عندي صوره". وعن هوية هذا الشخص، قالت دينا: "كان أخو هادي الجيار، وكان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي".



كشفت دينا أيضًا عن عدد زيجاتها، قائلة: "اتجوزت تسع مرات". وأضافت: "ده مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز". وتابعت: "أنا مكنتش مخطّطة إني أتجوز تسع مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلّق بمنعها". وعن أسباب الطلاق قالت: "أنا اتطلقت كل الطلاقات عشان أنا رقّاصة كل الجوازات مكملتش 3 أو 4 سنين، أقصر جوازه كانت سنتين وأطول جوازه كانت خمس سنين".



مؤخرًا كانت دينا قد كشفت عن طريقتها في الحفاظ على رشاقتها، وقدمت بعض النصائح إلى السيدات، من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، للحفاظ على شبابهن. خلال برنامجها "اسمع من دينا" أشارت دينا إلى أنها تقدمت بالفعل في السن، ولكنه لا تظهر عليها علامات التقدم في العمر؛ بسبب بعض الخطوات البسيطة التي تقوم بها منذ أن كانت صغيرة، والتي منها الحفاظ على روتين العناية بالبشرة ووضع الكريمات الخاصة بالنهار والليل، بالإضافة إلى الحرص على ترطيب الجلد باستمرار، قائلة عن هذا: "عمري ما نمت وفيه مكياج على وشي، أو محطيتش كريم النهار والليل" .