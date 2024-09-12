انت الأن تتابع خبر أحلام تصدر ألبوم غنائي جديد باللهجة المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام ، عن إصدار ألبومها الغنائي باللهجة المصرية، حيث استمعت لأغنيتها الأولى فيه.



وشاركت أحلام منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس، تويتر سابقاً، موضحة أنها استمعت اليوم إلى أول عمل لها في الألبوم المصري، والذي سيصدر قريباً مع الملحن وليد سعد.



ولاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيراً من جمهورها مع كثير من الحماس، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الله وش هالخبر الحلو بالتوفيق، أحلى صباح الحين أروح الجامعة وأنا مستأنسة، الله الله على الأخبار والله لا يضيع لك تعب، الله هذه الأخبار تفتح النفس على الصبح، هذا الصباح زين".



يذكر أنها ليست الخطوة الأولى للفنانة الإماراتية في الغناء باللهجة المصرية حيث طرحت عام 2020، أغنية باللهجة المصرية بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، بعنوان "حالو يا حالو، من ألحان نادر أنيس، وكلمات محمد البدري.



في سياق آخر تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع منشور لإحدى العائلات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بعد أن كشفت إحدى الفتيات عن أمنية والدتها وهي توجيه دعوة لها من أجل حضور زفاف شقيقها، وفاجأت أحلام الشامسي الجميع بقبول الدعوة لحضور الزفاف ضمن العائلة.



وأثار قبول أحلام الشامسي للدعوة، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين محبيها؛ وذلك بسبب طريقتها الإيجابية في التفاعل مع الجمهور، ووصفها البعض بأنها دائمة جبر الخواطر .