نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى أبو سريع يكشف عن كواليس تحضيره لـ مسلسل "عمر أفندي".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان مصطفى أبو سريع، اليوم الخميس، ضيفا في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس تحضيره لـ شخصية "دياسطي" في مسلسل "عمر أفندي" مع الفنان أحمد حاتم، الذي تم عرضه مؤخرًا، عبر شاشة قناة "on"، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال "أبو سريع" عن ردود الأفعال على شخصيته في المسلسل:" فضل كبير من ربنا، الناس تصدق شخصية وتحبها وتتعلق بيها بالشكل دة، ومكنتش متوقع رد الفعل الكبير دة ".

وتابع عن كواليس تحضيره للشخصية، قائلا:" أنا حبيت شخصية دياسطي على الورق جدًا، ودايما أي ممثل بيتمنى أن يبقى الدور مفهوم، لأن كتير بنعمل أدوار مش مفهومة، بيبقى الممثل بيتعب فيها أكتر إنه يخليها مفهومة الأول عشان يقدر يعمل فيها شغل كويس".

وأضاف: "قريت كتير عن فترة الأربعينات، وقريت عن أهم الناس المؤثرة في الفترة دي على مستوى الآدب والثقافة والفن، والمطربين في الوقت دة، وحاولت يبقى للشخصية إيقاع مختلف مع مذاكرتي مع المخرج، ومن كتر المذاكرة حسيت فعلا أن أنا من سنة 43 ".

أحداث مسلسل "عمر أفندي"





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.