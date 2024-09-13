إطلالة مبهجة لداليا مصطفى بالأخضر.. آخر أيام الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت داليا مصطفى، متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة الفنانة داليا مصطفى

ظهرت داليا، وهي ترتدي فستان أخضر طويل مفتوح من الظهر وكان يليق بها ويبرز مدى رشاقتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جماليه وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها بطريقة بسيطة وجذابة.

الفنانة داليا مصطفى من آخر أيام الصيفية

و في سياق آخر، تحضر داليا لمسلسل جديد يدعى “ روج أسود” حيث يتناول المسلسل أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، مي سليم وعدد آخر وكبير من الفنانين، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.



آخر أعمال داليا مصطفى الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال داليا، هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وهو من نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.



أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"

تدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة" حول (عمرو) الذي يتورط في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد صديقه- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى (عاليا) التي تجسد شخصيتها داليا مصطفى، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.



أبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" كلًا من: ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، جودي مسعود، محمود فارس، عمر رزيق، وردشان مجدي، نهال نور، كريم محجوب، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.