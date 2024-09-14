نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... كواليس وأسرار صادمة عن مسلسل الزوجة الرابعة لـ نور الشريف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

دائما ما نسعى إلى الشعور بالماضي والحنين إلى الذكريات، فنشاهد دائما اللقطة الآخيرة من الأحداث، ولا نعلم ماوراء الستار الا مجرد صدفة في شريط الذكريات.



ولنبدأ قصتنا مع مسلسل الذي مازال على البال من رغم مروره فترة طويلة وهو الزوجة الرابعة للنجم الراحل نور الشريف،ولماذا تغيرت نهايته؟

كشف المخرج محمد النقلي عن سر تغير نهاية الزوجه الرابعة،



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ، أن أحد الوزراء في ذلك الوقت طلب تغيير نهاية المسلسل، كاشفاً كيف تحايل على هذا الموقف.

وأضاف :"بعد ما خلصنا المسلسل جالنا جواب من الأسرة والمرأة بيقولولنا غيروا نهاية المسلسل وخلوا البطل بيحلم، يقع من على الكنبة كأن كل اللي عاشه حلم، إحنا كنا خلصنا المسلسل وسلمنا الـ30 حلقة بس الورقة دي كانت جاية من ناحية الوزير وعملت مشكلة".



وتابع : "اجتمعنا وقلنا لا يمكن نخليه بيحلم لأننا كده هنكون بنضحك على الناس طول الـ30 حلقة، فكرنا وقررنا نعمل مشهد نزلنا صورناه مخصوص في محل الأقمشة وأستاذ نور دخل على مصطفى شعبان وفضل يقوله نصايح".

وأشار : "أنا والأستاذ الراحل مصطفى محرم أخدنا ملخص المسلسل ورحنا لأستاذ محمود عبد العزيز لكن هو قال الفكرة مش عجباني، رحنا بعدها للأستاذ نور الشريف أعجب بالفكرة ووافق"، مؤكداً أن باقي الترشيحات كانت هي الترشيحات الأساسية والأولى للأدوار" .



أبطال مسلسل الزوجة الرابعة

يذكر أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عرض سنة 2001، وهو من تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي، وبطولة نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، ممدوح وافي، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، أحمد الدمرداش، ميمي جمال، نورهان ومجموعة من النجوم.