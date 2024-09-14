أنغام تتصدر الترند بعد حفل جدة وتشعل حماس الجمهور بأغاني تيجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - تصدر حفل صوت مصر أنغام الذي أحيته مساء أمس الجمعة على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعودية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خاصة وانه الأول لها بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذي حقق مشاهدات غير مسبوقة على مختلف منصات الموسيقي.

وصعدت صوت مصر علي خشبة المسرح فى بداية حفلها الغنائي بصحبة المايسترو هاني فرحات مرتدية سواريه أبيض أشبه بفستان العروس والذي تألقت به طوال تقديمها لوصلتها الغنائية الأولي والتي ضمت أغاني ألبومها الأخير "تيجي نسيب" كاملة والتى افتتحتها ب " بقالك قلب" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب لأضخم تواجد جماهيري شهده مسرح عبادى الجوهر بعدها حرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال قائلة : " مساء الورد ...مساء الخير علي حضراتكم .. عايزة اقولكم حاجة من قلبي حضور حضراتكم بالنسبة لي هو الحقيقة هو النجاح .. شكرا لحضور أول يوم لتقديم اغاني البومي لأول مرة .. وده يسعدني ويأكد علي غلاوتكم في قلبي" ثم وجهت كلمة شكر للممكلة العربية السعودية وللهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ وبنش مارك ولفرقتها الموسيقية وصناع الألبوم.

كما قدمت أنغام المزيد من اغاني البومها " تيجي نسيب" وشاركها الجمهور في غناء كلمات اغانيه وسط المزيد من أجواء الطرب والرومانسية منها "هو انت مين" ، "موافقة" ، "إيه الاخبار" ،" خليك معاها" ،"اسكت" ،"اقولك ايه" ،"كان برئ" ،"القلوب اسرار" ،"ماكنش وقته" ،"بنعمل حاجات" واختتمت ب "كان برئ".

وتخلل الوصلة الأولي طلب أنغام من الجمهور تحيه صناع البوم تيجي نسيب ممن تواجدوا بالحفل منهم الملحن إيهاب عبد الواحد ومحمود خيامي الذي وصفته بالملحن الشقي جدا و الموزع الموسيقي طارق مدكور الذي لقبته بالأستاذ وفخر الموزعين ووجهت الشكر للشاعر أمير طعيمة على ما تسببت فيه كلماته من الم ووجع .. بالإضافة شكرها للفنان أكرم حسني الذي اعتبرته الشاعر المفاجأة الذي خرج منه كلام جاد جدآ جدآ .. وتمنت أنغام وجود جميع صناع الألبوم بالحفل منهم الفنان تامر عاشور والشاعر نادر عبد الله حيث تعذر حضورهما ووجهت لهما الشكر.

وظهرت أنغام فى وصلتها الطربية الثانية مرتدية فستانا اصفر وقدمت عدد كبير من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفنى بداية من "حالة خاصة" ومرورا ب " لوحة باهته" و "نفضل نرقص" و"بعت لي نظرة" للراحل رياض الهمشري .. بالإضافة الى يوجعونك باللهجة الخليجية "واغنية "سببك انت" و "اناني" و "سيدي وصالك" و " ولا دبلت" و"عرفها بيا" التي قدمتها مرتين تلبية لرغبات الجمهور .

واستكملت وصلتهاالثانية باغاني"هتمنا له الخير " قلبك" و "اكتبلك تعهد" و"ياريتك فاهمني" ..وأختتمت ب " انت مين" من البوم" تيجي نسيب".

وكان "تايمز سكوير" اشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية قد شهد مؤخرا وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية وهو ما اعتبره الجمهور تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتبرع وبقوة علي عرش البومات صيف 2024.

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت مؤخرا 12 كليب ل ألبوم تيجي نسيب، تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.