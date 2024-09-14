نقيب الممثلين يوضح سبب تغيبه عن جنازة ناهد رشدي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن الفنانة الراحلة ناهد رشدي، مشيرًا إلى أنه شعر بصدمة كبيرة عند سماعه خبر رحيلها.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامج «أنا وهو وهي» عبر قناة «صدى البلد»: «ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة».

وعن مرضها، قال الفنان أشرف زكي: «من عشرات السنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها وترفض مساعدة أي أحد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج».

واختتم كلامه، قائلًا: «تحدثت مع ابنة ناهد رشدي وأنا في صدمة بعد سماعي الخبر، وقالت إن والدتها توفيت واعتذرت لها عن حضور الجنازة بسبب تواجدي في طنطا من أجل مهمة رسمية وسوف أتواجد في العزاء يوم الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد».