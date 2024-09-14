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خاص| زينة منصور تكشف تفاصيل فيلم "حمام العريس": كوميدي لطيف ويضم حدثًا مهمًا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| زينة منصور تكشف تفاصيل فيلم "حمام العريس": كوميدي لطيف ويضم حدثًا مهمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة زينة منصور عن مشاركتها في فيلم جديد يحمل اسم "حمام العريس"، مؤكدة أنها ستبدأ تصويره في نهاية الشهر الجاري.

 

وقالت زينة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنها ستُشارك في الفيلم بجانب نخبة من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد فتحي، ، فريدة سيف النصر، حسين فهمي، ودينا ماهر، ووصفت زينة الفيلم بأنه كوميدي لطيف يضم حدثًا هامًا، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه.

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وأعلنت الفنانة زينة عن أنها تقرأ حاليًا عمل درامي جديد من المقرر عرضه في رمضان 2025، مشيرة إلى أنها لم توقع العقد بشكل رسمي حتى الآن.

 

أحداث فيلم حمام العريس

تدور أحداث فيلم "حمام العريس" حول كشف لغز "جريمة" ومحاولة مرتكبيها، ويأتي ذلك في إطار تشويقي ممزوج بالكوميديا.

 

أبطال فيلم حمام العريس

يذكر أن فيلم حمام العريس من بطولة: حسين فهمي، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، وفريدة سيف النصر، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

 

آخر أعمال زينة منصور 

 الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها زينة منصور هو مسلسل "حق عرب" ونال المسلسل نصيبًا كبيرًا من متابعة الجمهور أثناء عرض المسلسل في شهر رمضان 2024، وكان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام.

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أبطال وصناع مسلسل حق عرب

شارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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