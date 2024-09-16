نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البوستر الخاص.. فيلم أوراق التاروت يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم أوراق التاروت عن البوستر الرسمي الذي أثار موجة من الحماس والتشويق بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.



تفاصيل بوستر فيلم أوراق التاروت

البوستر جاء بتصميم غامض ومثير، حيث تظهر ثلاث شخصيات نسائية من الخلف يقفن أمام يد تمتد من الأرض، في إشارة إلى أحداث الفيلم التي تعد بمزيج من الإثارة والغموض.الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما.



فريق العمل خلف الكواليس يتضمن مهندس الديكور رمسيس سليم، إلى جانب منتج فني أحمد فاروق.



"أوراق التاروت" يعد واحدًا من أكثر الأفلام المرتقبة في الموسم، حيث تتنوع أحداثه بين الإثارة والتشويق، مما يجعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر موعد عرضه في صالات السينما.



والفيلم يجمع بين عناصر درامية قوية وقصة غير تقليدية، وهو ما يعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة ومثيرة.

أبطال فيلم أوراق التاروت

والفيلم يضم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.