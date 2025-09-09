فيلم “ماما وبابا” يواصل التقدم ويقترب من 7.5 مليون جنيه في 9 أيام

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصل فيلم “ماما وبابا” بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، تحقيق إيرادات لافتة في شباك التذاكر، حيث سجل أمس 865 ألفًا و814 جنيهًا، ليرتفع إجمالي ما حصده منذ انطلاق عرضه في دور السينما المصرية إلى 7 ملايين و472 ألفًا و669 جنيهًا خلال 9 أيام فقط.

أحداث فيلم "ماما وبابا"

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة هادئة ومستقرة، قبل أن يتعرضا لحادث غريب يقلب موازين حياتهما رأسًا على عقب، حيث يستيقظ كل منهما ليجد نفسه في جسد الآخر، لتبدأ سلسلة من المواقف المضحكة والمواقف الحياتية الجديدة التي تضعهما أمام اختبارات صعبة وسط أجواء كوميدية اجتماعية.



الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب بطليه.



في سياق آخر، تواصل ياسمين رئيس تصوير فيلمها الجديد “الست لما” مع يسرا ودرة وعمرو عبد الجليل، بينما ينتظر محمد عبد الرحمن عرض فيلمه المقبل “بيج رامي” مع رامز جلال قريبًا.