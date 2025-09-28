أروى جودة تحتفل وسط الحب بعيد ميلاد مختلف على الأراضي الإيطالية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة أروى جودة بعيد ميلادها وسط أجواء مميزة ومليئة بالحب والبهجة، حيث اختارت أن تقضي هذه المناسبة الخاصة في إيطاليا برفقة أفراد عائلتها وعدد من أصدقائها المقربين، الذين حرصوا على مشاركتها لحظات الفرح.

أروي جودة تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت أروى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو وثّق جانبًا من الاحتفال، حيث ظهرت وهي تُطفئ شموع كعكة عيد الميلاد بابتسامة عفوية، بعد أن تمنّت أمنية جديدة للعام المقبل من حياتها.

تعليق أروي جودة علي حفل عيد ميلادها

ولم تكتفِ أروى بمشاركة المشهد المصوّر فقط، بل أرفقته برسالة قصيرة عكست مشاعرها، إذ كتبت معلّقة: «احتفلت بعيد ميلادي مع حب حياتي وأعز أصدقائي في إيطاليا».

آخر أعمال أروى جودة

وكان آخر أعمال الفنانة أروى جودةمشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، وهو من بطولة الفنانة مي عمر، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

ابطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

ضم مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عدد من نجوم الفن منهم: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.