الثلاثاء.. حمادة بركات يعود من أمريكا لاستقبال عزاء والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان حمادة بركات رسالة شكر لكل من حرص على مواساته في وفاة والدته، كاشفا عن موعد استقباله عزاءها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب حمادة بركات منشورًا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}، أشكر لكم تعازيكم.. نسأل الله أن يتغمد والدتي برحمته ويسكنها فسيح جناته".

وكشف حمادة بركات عن موعد ومكان عزاء والدته، قائلًا: "عزاء والدتي سيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء في مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وأنا سأكون حاضرًا، جزاكم الله خيرًا".



وكان الفنان حمادة بركات، قد أعلن عن وفاة والدته برسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة جمعته بها، معلقًا: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".