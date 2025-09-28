شيكو بانزا خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي.. وضم أحمد ربيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:25 مساءً - استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استبعاد الانجولي شيكو بانزا جناح الفريق الكروي الأول، من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة القمة 131.

فى الوقت ذاته تشهد القائمة عودة أحمد ربيع لاعب الوسط بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة قبل انطلاق الموسم.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة قمة الدورى التى تجمع فريقى الاهلى والزمالك، بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام فى الثامنة من مساء غد الإثنين.

تقام مباراة الأهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولي وتنقل قناة أون سبورت اللقاء، حيث إنها الناقل الحصرى لمباريات الدورى، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى.