أحمد أمين يعود بـ«النص الثاني».. دراما جاسوسية تشعل رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد أمين للعودة مجددًا إلى الدراما التلفزيونية من خلال الجزء الثاني من مسلسله الشهير «النص»، والذي سيُطرح بعنوان جديد هو «النص الثاني»، وهذا العمل يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في موسم رمضان الماضي.

موعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل النص

ومن المقرر أن تنطلق أولى مشاهد التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة أبطال الجزء الأول، مع انضمام مجموعة من الوجوه الجديدة التي ستضيف أبعادًا درامية مختلفة للشخصيات والصراع الدائر في الأحداث.

أحداث «النص الثاني»

يحمل الجزء الجديد طابعًا أكثر عمقًا وتعقيدًا، إذ تنتقل القصة بعد مرور سبع سنوات من نهاية الجزء الأول، لتبدأ أحداثها في العام 1942 خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تتسع رقعة الأحداث لتشمل أجواء الجاسوسية والمؤامرات الدولية، ما يضع الشخصيات في اختبارات صعبة بين الولاء والخيانة، وتتصاعد الأحداث بوتيرة مليئة بالتشويق والانعطافات المفاجئة.

أبطال العمل

يضم «النص الثاني» كوكبة من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول، ومن بينهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، بينما يتولى مهمة الإخراج المبدع حسام علي

أحدث اعمال احمد أمين

ويذكر ان أحمد أمين سيظهر كضيف شرف في فيلم الشيطان شاطر، بطولة أحمد عيد وزينة، والذي يدور في إطار كوميدي فانتازي حول صراع الخير والشر، ويشارك في الفيلم إلى جانب أحمد عيد وزينة، كل من محمود حميدة، ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان، وأحمد الحجار وآخرين، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.