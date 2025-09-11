الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجمت مجموعة من المتشددين منزل الفنان فضل شاكر في حي المنشية داخل مُخيم عين الحلوة، بهدف إحراقه احتجاجاً على معاودته الغناء.

مهاجمة منزل الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة

وأفيد أن هذه المجموعة تنتمي إلى “الشباب المسلم” وأفرادها مطلوبون للدولة اللبنانية.

إلا أن جيران فضل شاكر تصدّوا لهجوم الشبان على منزل شاكر، ووقفوا في وجه المهاجمين، ما أدى إلى حصول إشكالٍ كبير في المنطقة.

وذكرت مصادر أن هيثم الشعبي، أحد القياديين في المخيم، دخل على خط الوساطة لحل الأزمة مع المجموعة المهاجمة وتهدئة الوضع، وتم الوصول إلى حل مؤقت يقضي بتوقف شاكر عن الغناء قريباً بعد إنهاء إصدار ألبومه الجديد الذي وقع عقداً بشأنه مع إحدى الشركات.