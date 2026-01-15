نعرض لكم الان تفاصيل خبر فوكس نيوز: الولايات المتحدة تُجمّد إصدار التأشيرات لنحو 75 دولة منها مصر من قسم مال واعمال

فوكس نيوز_ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة، اطلعت عليها فوكس نيوز ديجيتال حصرياً، تُوجّه موظفي القنصليات برفض منح التأشيرات لمواطني نحو 75 دولة منها مصر، بموجب القانون الحالي ريثما تُعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.

وتشمل الدول المشمولة بالقرار: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، وغيرها.

يبدأ تعليق منح التأشيرات في 21 يناير الجاري، ويستمر إلى أجل غير مسمى حتى تُجري الوزارة إعادة تقييم لإجراءات إصدار التأشيرات.

وفي نوفمبر 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى القنصليات في جميع أنحاء العالم، وجّهت فيها المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يُعرف بـ”العبء على الدولة” في قانون الهجرة.

وتنص التوجيهات على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح اعتمادهم على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الصحة، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.

قد يُرفض طلب المتقدمين الأكبر سنًا أو الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، في بيان: “ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها الراسخة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين، والذين قد يُصبحون عبئًا على الدولة في الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي”.

“سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 بينما تقوم وزارة الخارجية بإعادة تقييم إجراءات معالجة الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة.”

