الحكومة تبدأ خطوات تحويل السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 02:03 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية تحويل مستهدفات السردية الوطنية إلى برنامج تنفيذي واضح، خاصة أنها طُرحت للحوار المجتمعي، وتم تضمين آراء الخبراء والمتخصصين ضمن مخرجاتها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، عقب الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط أشارت إلى أن السردية تتضمن ملخصًا تنفيذيًا، وعددًا من المحاور الرئيسية، تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، إلى جانب تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة أن هذه المحاور تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري، باعتبارها ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.

كما تشمل السردية التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

