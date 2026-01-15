 مصر وقطر وتركيا يرحبون بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة شعث

الرياض - كتبت رنا صلاح - رحب الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، الأربعاء، بإكمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي عبد الحميد شعت، في خطوة تُعد تطورًا هامًا يُسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب الوسطاء في بيان مشترك عن أملهم في أن يمهد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.



وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.