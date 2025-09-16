يزن العيسوي: 'كواليس فيلم ماما وبابا كلها ضحك وكنت بحس أن عبد الرحمن توتا واحد صاحبي'

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الطفل الموهوب يزن العيسوي، نجاح كبير ولفت أنظار الجمهور من بداية مشاركته في مسلسل وتقابل حبيب ومع النجمين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وخطف الأنظار إليه بمشاركته في فيلم " ماما وبابا" الذي سيعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

وتحدث يزن خلال لقاءئه مع one take عن كواليس العمل وقال:" الكواليس كانت كلها ضحك وهزار والفنان عبدالرحمن توتا كان كل شوية بهزر معايا ويقول أنت طلبت أكل ايه".



وأضاف:" وأستاذة ياسمين رئيس كانت دائما بتقعد تهور معايا، ونضحك ومنصور سوا".

كما تحدث أيضًا عن كواليس مشاركته في مسلسل وتقابل حبيب وقال:" كنت بحب كواليس مسلسل وتقابل حبيب لان كان معايا بنتين كما بمقعد تهور ونضحك سوا".

وتابع خلال اللقاء وكشف النجوم الذي يحبهم ويتمني العمل معهم وهما هشام ماجد، وشيكو، وأحمد عز، ومنه شلبي، وقاله أنه يشعر بأنه يشبه أحمد عز وعمرو يوسف في الشكل.



كما كشف أيضًا عن مشاركته في فيلم السلم والتعبان الجزء الثاني، وأنه بدأ في تصوير مشاهده في العمل ويقدم شخصية طفل يدعي أدم خلال الأحداث.



ويذكر أن آخر أعمال يزن هو فيلم "ماما وبابا"، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن “توتا”، ويشاركهما وئام مجدي وعدد من الأطفال، في عمل ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي.