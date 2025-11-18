القاهرة - محمد ابراهيم - تطورات الحالة الصحية لتامر حسني بعد خضوعه لجراحة دقيقة في ألمانيا

كشف الفنان تامر حسني تفاصيل حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في الكلى داخل أحد المستشفيات في ألمانيا، مؤكدًا أنه مرّ بأزمة صحية استمرت لفترة قبل أن يحتاج للتدخل الجراحي الفوري.

ونشر تامر حسني صورة من غرفته بالمستشفى برفقة ابنته «تاليا»، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب:

"مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي، بس بما إن الخبر اتنشر… أنا بقالي فترة بعاني من أزمة صحية في الكلى، ومن أيام اضطريت أعمل تدخل جراحي وتم استئصال جزء من الكلية.. الحمد لله على كل حال.. شكرًا لكل اللي بيطمن عليا وبيسأل ويدعي."

انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه، داعين له بالشفاء العاجل، وجاءت أبرز الرسائل:

"مليون سلامة يا أبو آدم.. ربنا يشفيك ويعافيك."

"أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقمًا."

"ربنا يقومك بالسلامة ويطمن قلوبنا عليك."

كما وجه الفنان مصطفى قمر رسالة دعم لصديقه، وكتب عبر إنستجرام:

"ألف سلامة عليك يا تيمور يا غالي.. ربنا يحميك ويحفظك من كل شر."

يُذكر أن تامر حسني كان قد ظهر مؤخرًا في عدد من الفعاليات الفنية، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويغادر إلى ألمانيا للعلاج، حيث أكد أن حالته الآن مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية.

ويتمنى له الجمهور عودة سريعة إلى نشاطه الفني، وصحة وعافية تامة.

وفي سياق متصل يذكر أنه بسبب ظروف نجم الجيل الصحية، تم تأجيل تصوير إعلانه الجديد مع الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال، والذي كان من المقرر أن يتم تصويره بعد غد الأربعاء إلى أن يتم بدء التصوير يوم الإثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري.

ويذكر ان تامر حسني قد اطلق أغنيته الجديدة "من كان يا مكان"، خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم أمس السبت في ليلة احتفت بالمسرح وأهله، وسط حفل مهيب على مسرح فندق جراند نايل تاور، وسط حضور لنخبة من نجوم الفن والمجتمع، أخرج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر، وقدمه الفنان أكرم حسني الذي شارك الحضور قصة طفولته حول سحر كلمة "خشبة المسرح"، معبرًا عن هيبة المسرح ومكانته الكبيرة في القلوب، وشهدت المناسبة عرض فيلم استعرض فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، كما كانت هناك مفاجأة قدمها النجم تامر حسني، حيث أغنية استعراضية بعنوان "حكاية مسرح" من كلمات طارق علي وألحان كريم نيازي، كتحية لصناع المسرح عبر تاريخه.