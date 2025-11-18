استئصال جزئي من الكلية.. تامر حسني يكشف تفاصيل حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم نجم الجيل تامر حسني مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد تداول أخبار عن حالته الصحية وأنه قد خضع لعملية جراحية وأنه حاليًا بمرحلة النقاهة.

وكشف تامر حسني تفاصيل حالته الصحية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية.. والحمد لله على كل حال.. شكرًا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

خضع نجم الجيل تامر حسني خلال الأيام الماضية لجراحة دقيقة، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت إجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية قبل أن يقرر الأطباء ضرورة التدخل الجراحي.

وأكدت مصادر مقربة من نجم الجيل أنه تامر حسني يلتزم حاليًا بفترة الراحة التامة في منزله برفقة أسرته والمقربين منه، في انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجراها بعد العملية، للإطمئنان على صحته قبل العودة لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي وهو حاليًا يمر بفترة نقاهة يحتاج فيها إلى راحة كاملة لعدة أيام.

ولم يعلن نجم الجيل عن حالته الصحية حفاظًا على راحة محبيه ومنع شعورهم بالقلق، بينما يستعد لاحقًا لاستئناف أعماله الفنية بعد استقرار وضعه الصحي.



تأجيل تصوير إعلان تامر حسني وأحمد فهمي

وفي سياق متصل يذكر أنه بسبب ظروف نجم الجيل الصحية، تم تأجيل تصوير إعلانه الجديد مع الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال، والذي كان من المقرر أن يتم تصويره بعد غد الأربعاء إلى أن يتم بدء التصوير يوم الإثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري.

نجاح كبير لجولة نجم الجيل تامر حسني في أوروبا





في سياق منفصل، عبّر تامر حسني عن سعادته الكبيرة بعد حفله الأخير في فرنسا، موجّهًا رسالة شكر للجمهور من جميع الجاليات العربية والأجنبية، قائلًا إن محبتهم ودعمهم الكبير أسعده وأشعره بالفخر أمام الجميع.

أما آخر أعمال تامر حسنى فهو فيلم ريستارت تدور أحداث الفيلم حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة فى قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية، تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذى كان يعيش فيه.