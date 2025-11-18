الفنانة إيناس عز الدين تتعرض لوعكة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم -

ألغت النجمة والفنانة ايناس عز الدين سفرها في دبي، بعد تعريضها اليوم لوعكة صحيه مفاجأه.

أول تعليق لـ الفنانة ايناس عزالدين بعد أزمتها الصحية



وقالت النجمة والفنانة إيناس عز الدين أول تعليق لها عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ومغادرتها المستشفى: “الحمد الله علي كل حال طب احتفل ازاي بعيد ميلادي كده، الحمد لله قدر الله ماشاء فعل.

الفنانة ايناس عز الدين بعد تعرضها لوعكة صحية تلغي سفرها في دبي





آخر أعمال إيناس عز الدين

وكان آخر أعمال إيناس عز الدين هو مسلسل «أفراح إبليس 3» من بطولة جمال سليمان، إيناس عزالدين، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبورية، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبدالغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر تصريحات إيناس عز الدين

وقالت عز الدين في تصريحات لها: "لا أؤذي نفسي، ولكنني أعاقبها أحيانًا حسب الموقف، أحيانًا أكتشف فجأة أن أشخاصًا خذلوني، وهذا أمر صعب بالنسبة لي، لأن من الصعب أن أسمح لأحد بالدخول إلى حياتي، وإذا دخل وخذلني يكون الأمر مؤلمًا جدًا.

إيناس عز الدين تستمد قوتها من الأزمات

وأضافت أنها تستمد قوتها من الله في تجاوز تلك الأزمات، قائلة: أخرج من هذه المواقف بقوة من الله، وأستعين به دائمًا، فهو بجانبي ويقوّيني أكثر.

وأوضحت الفنانة أنها تميل إلى الابتعاد والاختفاء في بعض الفترات عندما تواجه أمورًا خاصة، مشيرة إلى أنها تفضل الصمت حتى تتخذ القرار الصحيح، وقالت: فجأة أشعر برغبة في الاختفاء، لأن لدي أمرًا لا أريد إظهاره لأحد حتى أتخذ القرار الصحيح.

مفهوم الإخلاص

واختتمت حديثها بالحديث عن مفهوم الإخلاص بالنسبة لها، مؤكدة أنه يرتبط بالرحمة، وقالت: أنا إنسانة وداعمة لكثير من الأشخاص، حتى وإن تأذيت في بعض المواقف، لكن لا بد أن يكون هناك قدر من الرحمة دائمًا.