‎إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم “أوسكار: عودة الماموث” الإعلان التشويقي للعمل، في خطوة تمهيدية لأول تجربة مصرية ضخمة من نوعها تنتمي إلى نوعية أفلام الوحوش والفانتازيا، وهي الفئة التي ما دام اشتهرت بها السينما العالمية، وتُعد من أكثر الأنواع جماهيرية وتأثيرًا عالميًا.

‎ويُعد الفيلم من الأعمال الضخمة إنتاجيًا، ويُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في الصناعة السينمائية المصرية، من خلال تقديم تجربة بصرية فريدة وغير مسبوقة في السينما المحلية، تجمع بين الخيال العلمي، والأكشن، والمؤثرات البصرية المتقدمة. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية خلال شهر أكتوبر المقبل، مع خطة لتوزيعه عالميًا في عدد من الأسواق الدولية، من بينها كوريا، الصين، اليابان، الهند، روسيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

‎تدور أحداث “أوسكار: عودة الماموث” في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالتشويق والحركة، حيث تبدأ القصة بتجربة علمية سرية تهدف إلى إعادة إحياء حيوان الماموث – الكائن العملاق المنقرض – من خلال تقنيات متطورة للتعديل الجيني. ولكن التجربة تنقلب إلى كارثة غير متوقعة.

‎ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، والطفلة ليا سويدان. والفيلم من فكرة: كريم هشام، قصة: أحمد حليم، سيناريو وحوار: مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج: هشام الرشيدي، وإنتاج:

Trend VFX

‎ (المنتجان: محمد طنطاوي وأحمد شحاتة)، وبيراميدز للإنتاج الفني – محمد الشريف.

‎

وقد انطلقت الحملة التشويقية للفيلم بمشهد غير تقليدي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مخلوق عملاق يقتحم كورنيش الإسكندرية، مما أحدث ضجة واسعة، ولفت الأنظار إلى جرأة الفكرة وقوة التنفيذ البصري، وأثار حالة من الترقب لطرح الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الفيلم في أكتوبر.