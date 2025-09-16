الخميس.. انطلاق مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 فعاليات الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، دورة الفنان القدير محمود ياسين، والذي يُعد حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا بارزًا يهدف إلى دعم صناعة السينما المصرية والعربية، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور، وتعزيز مكانة بورسعيد كمنارة ثقافية وفنية على خريطة مصر.

وتبدأ العروض والفعاليات الرسمية للمهرجان اعتبارًا من يوم 19 سبتمبر، حيث ستشهد مدينة بورسعيد عروضًا سينمائية متميزة من 34 دولة حول العالم، إلى جانب ندوات فكرية، وورش عمل متخصصة، بمشاركة نخبة من الفنانين وصناع السينما والنقاد من مصر والعالم العربي.

وعلى من يرغب في حضور عروض الأفلام التسجيل من خلال البركود المرفق لضمان الحجز المسبق والمشاركة في الفعاليات المختلفة للمهرجان.