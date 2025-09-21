الرياض - كتبت رنا صلاح - أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، التي خصّت هذا العام الفنان المصري محمد هنيدي بالتكريم، غير أن الجمهور فوجئ بغياب صاحب التكريم عن الحفل الختامي، حيث اعتلى الفنان أحمد السقا خشبة المسرح وتسلم الدرع التكريمية نيابة عنه.

ظروف عائلية تمنع محمد هنيدي من حضور لحظة تكريمه

وفي كلمة مؤثرة أمام الحضور، الذي تصدره وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، قال السقا: "أتسلم هذه الجائزة عن صديقي محمد هنيدي، فهو يمر بظروف عائلية قهرية منعته من التواجد"، مضيفًا: "متزعلوش منه علشان خاطري"، وهي كلمات لاقت تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحاضرين.

وعلى صعيد آخر، كان هنيدي قد ظهر مؤخرًا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي" على قناة الشرق، حيث استعاد أحد المواقف الطريفة التي جمعته بأسرة الإعلامي أثناء تصوير مسلسل "البخيل وأنا" عام 1990، من بطولة فريد شوقي وكريمة مختار. وخاطبه الدمرداش قائلاً: "أثناء التصوير قلت لي هتاخد أوضتي في بيتنا.. إيه سر القصة دي؟"، ليجيبه هنيدي مبتسمًا: "ماما كريمة كانت بتحبني قوي، وكانت فاكراني مغترب جاي من إسكندرية أو حاجة. وقالت لي: يا حمادة أنا شايفاك بتبات مع كل واحد شوية، ومعتز ابني مسافر في لندن وأوضته زي ما هي، تعال أقعد فيها".

وتابع هنيدي: "قلت لها إني عايش مع أهلي، فقالت لي طيب فكر. وبعد فترة قابلني المخرج نور الدمرداش وقال لي: إيه حكاية إنك هتعيش معانا؟"، وهو ما أثار ضحك الجمهور داخل الاستوديو.