نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تتربع على عرش التريند.. فما هي القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفناتة ميمي جمال محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما تحدثت عن بداياتها في التمثيل، خلال حلقتها مع المخرج معتز التوني

سبب تصدر ميمي جمال التريند

و حلت ميمي جمال ضيفة على بودكاست فضفضت أوي، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، والمذاع عبر منصة WATCH IT الرقمية، وخلال الحلقة تحدثت عن بداياتها في التمثيل، وقالت: كنت طفلة في ابتدائي عندي 7 سنين وكل حلمي إني أمثل، وكان عندي واحدة صاحبتي والدها بيشتغل مساعد مخرج"

تصريحات ميمي جمال

واضافت ميمي جمال:" في يوم لقيتهم جايين عندي البيت وبيقولوا لي مش إنتي عايزة تمثلي؟ قولتله اه، بعدها روحت أنا ووالدتي قابلنا عز الدين ذو الفقار، وسألني اسمك ايه، فجاوبته أمينة مصطفى جمال، قالي انتي طفلة واسمك هيبقي ميمي جمال، عملت عدة أدوار صغيرة في طفولتي، ثم توقفت عن التمثيل لمدة في فترة المراهقة، ثم عدت إلى التمثيل مرة أخرى أثناء دراستي بالجامعة، وكنت بمثل في بداياتي بـ50 قرش في اليوم.

تفاصيل برنامج فضفضت أوي

ويُعد البرنامج تجربة مختلفة عن برامج الحوارات التقليدية، حيث يعتمد على أسلوب تلقائي وطابع فكاهي، يكشف من خلاله الضيوف عن محطات خاصة في حياتهم الفنية والشخصية، ويتكون فضفضت أوي من 30 حلقة، يُعرض منها حلقة جديدة كل أربعاء على Watch It، ويستضيف خلالها معتز التوني 30 نجمًا من نجوم الفن في مصر، ليشاركوا معه ذكرياتهم وكواليس حياتهم الفنية.

أحدث أعمال ميمي حمال

ويذكر ان احدث اعمال ميمي جمال هو فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، ومسلسل لينك بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، وايضا تنتظر عرض مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمي واما ومرام علي، وتجسد خلاله دور جدة ومُربية مرام على.