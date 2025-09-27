نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج خبّاز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ الدولي للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك جورج خبّاز في "مهرجان هامبورغ الدولي للسينما" في ألمانيا من خلال فيلمين كان قد شارك في بطولتهما.

فيلم Mille secrets، mille dangers

الفيلم الأوّل كان فيلم افتتاح المهرجان وهو فيلم Mille secrets، mille dangers للمخرج الكندي المرشّح للأوسكار Philippe Falardeau، وقد صُوِّر الفيلم في مونتريال باللغة الفرنسية، عن قصّة الكاتب ألان فرح، كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).

فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين

أمّا الفيلم الثاني الذي يشارك فيه خباز في المهرجان، فهو فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين مع أيقونة السينما الأوروبية هانا شيغولا، وقد صُوِّر الفيلم في هامبورغ باللغة الألمانية.



فيلم "يونان" يفوز بـ 9 جوائز

وفيلم "يونان" الذي سبق وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، حاز على 9 جوائز من عدّة مهرجانات دولية، وكان لخبّاز نصيب من ثلاثة منها كأفضل ممثّل رئيسي.