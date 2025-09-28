نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تتألق بتكريم خاص من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكريم يليق بمسيرة فنية استثنائية

أعربت النجمة الكبيرة هالة صدقي عن سعادتها البالغة بتكريمها من الدورة الثامنة لـ مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل محطة فارقة في مشوارها الفني الطويل.

وقالت هالة صدقي في تصريحاتها عقب إعلان الخبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة:

"أعتبر هذا التكريم شرفًا كبيرًا لي وتقديرًا لمشواري الفني وما قدمته من أعمال عبر السنوات، ويسعدني أن يأتي من مهرجان بهذا الحجم ووسط نخبة من الفنانين الذين أعتز بمسيرتهم وأقدر عطائهم."

أسامة رؤوف: هالة صدقي قيمة فنية كبيرة

من جانبه، أوضح المخرج الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس المهرجان، أن تكريم النجمة هالة صدقي جاء تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها البارزة على مدار أعوام من العطاء الفني.

وأضاف أن المهرجان يحرص في كل دورة على تكريم القامات الفنية التي أثرت وجدان الجمهور بأعمال خالدة، مشيرًا إلى أن هالة صدقي تُعد واحدة من أبرز النجمات اللواتي قدمن أدوارًا متنوعة جمعت بين العمق الفني والقدرة على ملامسة قضايا المجتمع.

فعاليات الدورة الثامنة

تنطلق فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 2 وحتى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الخميس الماضي بالمجلس الأعلى للثقافة، حضور عدد من نجوم الفن والمسرح، بينهم: الفنان الكبير رياض الخولي، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، إلى جانب المخرج أسامة رؤوف.

لجان وتحكيم وورش فنية

وخلال المؤتمر، أعلنت إدارة المهرجان عن أسماء المكرمين بالدورة الجديدة، إضافة إلى تشكيل الهيئة العليا، ولجان التحكيم، ولجنة المشاهدة والاختيار، ولجنة مسابقة التأليف المسرحي.

كما كشف القائمون عن مجموعة من الورش الفنية والندوات والمنصات الحوارية التي ستقام على هامش المهرجان، بما يعزز دوره كمنصة دولية هامة لدعم المسرح الأحادي (المونودراما) في مصر والعالم العربي.

مهرجان يجمع الكبار ويحتفي بالإبداع

يأتي تكريم هالة صدقي في الدورة الثامنة ليؤكد مكانة المهرجان كواحد من أهم الفعاليات المسرحية في المنطقة، حيث يحرص دائمًا على تقديم محتوى فني راقٍ يجمع بين الإبداع والتجديد، ويكرم كبار النجوم الذين ساهموا في إثراء الحركة الفنية.