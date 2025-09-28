نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة عبد اللطيف لـ "دوت الخليج الرياضي": لا يوجد «حاوي» في الكرة المصرية حاليا.. شريف موفق أمام الزمالك.. الأفضل سيفوز بالمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب فريق الزمالك موعدًا أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تمكن «دوت الخليج الرياضي» من إجراء حوارا صحفيًا مع لاعب فريق الزمالك في تسعينيات القرن الماضي حمادة عبد اللطيف، وذلك لمعرفة رأيه في مباراة القمة القادمة.

بدأ عبد اللطيف حديثه قائلًا: "مباريات الأهلي والزمالك لا ترتبط بمستوى الفريقين قبل المباراة، مباريات القمة تحمل طابع خاص، ولها إدارة فنية ولاعبين خاصة بها".

أكد عبد اللطيف في حديثه قائلًا: "يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في التعامل مع مباراة الجونة، وتحديدا في التغييرات، كذلك في وضع قائمة المباراة، والدليل معظم اللاعبين في دكة الاحتياطي، كانوا من أصحاب المهام الهجومية، باستثناء عواد واللاعب عمر جابر".

استكمل عبد اللطيف: "أحيانا دكة البدلاء تكون أهم من التشكيل الأساسي، لأن اللاعب البديل ستحتاج إليه في أي فترة أثناء المباراة، ومن الممكن أن يكون السبب الرئيسي في الفوز بالمباراة".

أردف عبد اللطيف: "بعد إصابة صلاح مصدق ونبيل عماد دونجا في مباراة الجونة، وسط ملعب الزمالك أصبح مكشوف، بعد الاعتماد على عبد الله السعيد في مركز لاعب وسط الارتكاز، كذلك نزول أحمد حمدي صاحب الطابع الهجومي بالإضافة أيضا إلى وجود ناصر ماهر، لا بد أن يكون هناك لاعب أو إثنان إرتكاز في منطقة وسط الملعب".

بسؤاله عن نقاط الضعف لفريق الأهلي التي يجب استغلالها من جانب لاعبو الزمالك، تحدث قائلا: "خطي دفاع الأهلي والزمالك يعانوا بشكلٍ واضح، المدير الفني الأفضل في المباراة هو من يستطيع استغلال نقاط الضعف الموجودة في الفريقين".

وتابع: "الأهلي يمتلك خط وسط قوي بتواجد الثلاثي بن رمضان ومروان عطية واللاعب المالي أليو ديانج، كما أن لديه العديد من اللاعبين في الخط الهجومي، كذلك وجود محمد شريف دائما موفق أمام الزمالك، ومن أكثر اللاعبين تهديفا في بطولة الدوري أمام الزمالك، كما أنه استطاع تسجيل هدفا أثناء وجوده مع فريق إنبي في مرمى الزمالك".

أوضح عبد اللطيف في حديثه قائلًا: "كرة القدم لا تعرف المجاملات، الأفضل من يستطيع تحقيق الفوز واستغلال نقاط القوة والضعف".

بسؤاله عن الثلاثي الأفضل لبداية المباراة من جانب الزمالك، تحدث قائلا: "من الأقرب أن يعتمد فيريرا على الثلاثي خوان بيزيرا، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، واللاعب شيكو بانزا".

بسؤاله عن الأفضل شيكو أم آدم الكايد، تحدث قائلا: "الثنائي لم يقنعا حمادة عبد اللطيف كمستوى لاعبين محترفين، ولكن أتمنى أن يتحسن مستواهم في المباريات المقبلة".

اختتم حديثه قائلا: "كان هناك لاعبين يحملوا لقب الحاوي في الأجيال الماضية، مثل أيمن حفني، ووليد سليمان، واللاعب مصطفى فتحي، لكن في الوقت الحالي لا يوجد لاعب نقدر نعطيه لقب الحاوي، وأتمنى أن يظهر الأفضل مني".