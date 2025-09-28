نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل عبد الرحمن لـ "دوت الخليج الرياضي": «الزمالك ما بيخاوفش».. شريف الأوفر حظًا.. الأهلي لم يتأخر في حسم ملف المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين المقبل.

أجرى «دوت الخليج الرياضي» حديثا خاصًا مع عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق ومحلل قناة الأهلي الحالي، وذلك للحديث حول مباراة القمة القادمة.

في البداية.. ماذا عن رأيك في مستوى الأهلي خلال جولات الدوري الماضية؟

مستوى الأهلي متذبذب في الفترة الأخيرة، والدليل كثرة الأهداف التي استقبلها مرمى فريق الأهلي في الموسم الحالي.

كيف يواجه عماد النحاس الزمالك.. وما هي نقاط القوة التي يجب عليه تلاشيها؟

لا بد أن يكون النحاس صاحب الفعل وليس رد الفعل في المباراة، لأن قائمة الفريق في الموسم الحالي هي الأقوى في الدوري المصري، كذلك أيضا الزمالك يمر بفترة ليست جيدة.

أتمنى أن يغير عماد النحاس طريقة اللعب والاعتماد على طريقة 3-4-3، وتكثيف اللاعبين في منطقة وسط الملعب، وتحديدا الشق الهجومي.

لو تم السيطرة على الزمالك من النواحي التكتيكية، النحاس يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لأن الزمالك «ما بيخوفش».

من هم الثلاثي الأفضل لمواجهة الزمالك في تشكيل الأهلي على مستوى خط الهجوم؟

حسب طريقة اللعب، وجاهزية اللاعبين، من وجهة نظري الثلاثي الأفضل هم:

زيزو، بن شرقي، واللاعب محمود حسن تريزيجية.

أما لو تم اللعب بالطريقة المعتادة، وعدم جاهزية زيزو، فبالتالي لا بد من الدفع باللاعب حسين الشحات، ومحمد شريف لأنه أوفر حظا أمام فريق الزمالك، كذلك الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيجية.

ما هي أبرز مشاكل الأهلي الفنية قبل مواجهة الزمالك؟

مشكلة الأهلي الأبرز هي عدم القدرة على توظيف اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، والغيابات ليست مؤثرة، لأن الفريق يوجد به العديد من البدائل الجيدة.

هل يحتاج فريق الأهلي إلى تدعيمات في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة؟

بالتأكيد، الفريق يحتاج إلى ظهير أيسر محترف، بالإضافة إلى رحيل أشرف داري، والتعاقد مع لاعب مدافع محترف.

ماذا عن ذكرياتك عادل عبد الرحمن مع مباريات القمة.. وما هي نصيحتك للاعبي الأهلي قبل المواجهة القادمة؟

مباريات القمة بين الأهلي والزمالك ليست كما يتخيل البعض بأنها تحمل ضغوطات، بل هي مباراة للمتعة، الشد العصبي يذهب أثناء سير المباراة، مباراة القمة هي التي تصنع اللاعبين واسماءهم.

هناك ثلاث مباريات لا استطيع نسيانهم أمام الزمالك، وبالتحديد في فترة المدرب الألماني ديتريش فايتسا، وهم:

مباراة الفوز بهدف علاء ميهوب، ونهائي الكأس بهدف ربيع ياسين، كذلك مباراة انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري ونجحنا في تحقيق البطولة آنذاك.

نصيحتي للاعبين، لا بد من الحرص الدفاعي أمام الزمالك، وعدم استقبال أهداف، يجب التركيز الذهني في المباراة، ويجب أن يقدم كل لاعب ما هو مكلف به من الجهاز الفني، كذلك اللعب بروح القميص الأحمر.

من وجهة نظرك الفنية لمن تتجه مباراة القمة القادمة الأهلي أم الزمالك؟

من الطبيعي أن تتجه إلى الأهلي، وذلك بسبب الفوارق الفنية بين اللاعبين، أما إذا وجدنا الأداء أثناء المباراة مثل الفترة الماضية، إذًا المباراة ستكون في الملعب.

هل هذه المباراة ستتحكم بشكل كبير في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز؟

بالطبع لا، والجميع شاهد الأهلي منذ بداية بطولة الدوري في أقل حالاته الفنية، ولكن إذا حقق الأهلي الفوز في المباراتين أمام الزمالك، والمباراة المتبقية له، سيتفوق على الزمالك ويصعد للمركز الأول.

هل تأخرت إدارة النادي الأهلي في حسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد؟

إذا كان التأخير بقصد التعاقد مع مدرب بحجم الأهلي فهذا أفضل من الاستعجال، فلا بد من الصبر على إدارة النادي الأهلي في هذا الملف، حتى لا يتم تجديد خطأ التعاقد مع مدرب الأهلي السابق الإسباني خوسيه ريبيرو.