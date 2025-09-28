وعكة مفاجئة تضرب منير مكرم.. ونقله العاجل إلى المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشبراوي بالدقي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

منير مكرم يتعرض لوعكة صحية

و يخضع منير حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين، وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي وضمان استقرار حالته.

الحالة الصحية لـ منير مكرم

وشهدت الحالة الصحية لـ منير مكرم تحسنًا ملحوظًا بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يغادر غدًا ويعود إلى منزله ليستكمل فترة النقاهة وسط أسرته ومحبيه.

آخر أعمال منير مكرم

وكان اخر اعمال منير مكرم هو مشاركته في مسلسل "حكيم باشا" ضمن سباق رمضان 2025، والذي قام ببطولته مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى خطاب، هاجر الشرنوبي، رياض الخولي وغيرهم، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

قصة مسلسل حكيم باشا

ودارات أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي، يتناول عالم تجارة الآثار والصراعات بين العائلات في الصعيد، ويقدم مصطفى شعبان من خلال حكيم باشا أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، ويظهر ضمن الأحداث بشخصية كبير إحدى العائلات الصعيدية ويتاجر في الآثار، كما يُصاب بلعنة الفراعنة مع تتابع الأحداث.