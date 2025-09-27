نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القدر ينقذ أحمد السقا.. حادث سير خطير لم يوقف مسيرته الفنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أثار خبر تعرض النجم أحمد السقا لحادث سير في القاهرة حالة من القلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما تم نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه هو وسائقه لإصابات طفيفة إثر الحادث بعدما غادر أحد المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، وأثناء عودته بسيارته اصطدمت المركبة بحجر ضخم وُضع في منتصف الطريق بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها ووقوع الحادث.

احمد السقا يتعرض لحادث سيارة

وكان السقا قد اصطدمت سيارته بحجر ضخم وُضع في منتصف الطريق بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها ووقوع الحادث، وأسفر ذلك عن إصابة السقا بكدمات بسيطة، جرى التعامل معها على الفور داخل المستشفى، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة قبل أن يغادر في وقت قصير عائدًا إلى منزله.

احمد السقا يطمئن جمهوره

وحرص السقا على طمأنة جمهوره ومتابعيه، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة وأنه لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، مشددًا على أن ما حدث لن يعرقل نشاطه الفني أو يوقف استعداداته لمشاريعه الجديدة.

نجاح فيلم احمد السقا

ومن ناحية اخري، حصد جائزة أفضل ممثل سينمائي بتصويت الجمهور عن بطولة فيلمه “أحمد وأحمد” في حفل “دير جيست”، ليؤكد تواجده القوي ومكانته المميزة بين نجوم الصف الأول في السينما المصرية.

أحدث اعمال احمد السقا

ويذكر ان السقا يخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان “هيروشيما”، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، أحمد بدوي، وزيد الكردي. ويُنتظر أن يكون هذا العمل من أضخم إنتاجات السينما المصرية، حيث يعتمد على أجواء الأكشن والتشويق التي يتقنها السقا. ويشارك في البطولة نخبة من النجوم البارزين، منهم ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الأتربي، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.