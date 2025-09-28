منة القيعي وتامر مرتضى يعلنان عن مسلسل أنيميشن الأول من نوعه بالعالم العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الشاعرة منة القيعي صور تعاقدها مع المنتج تامر مرتضى وشركة أروما كإنتاج مشترك في أول مسلسل أنيميشن موسيقي عربي للأطفال ويحمل اسم "مزيكا".



وهي خطوة إبداعية جديدة في مجال المحتوى الترفيهي للأطفال بمسلسل هو الأول من نوعه في العالم العربي ومستوحى من أحداث حقيقية



المشروع يمثل الشراكة الأولى بين شركة “أروما” برئاسة تامر مرتضي وشركة “ماما” التي ترأسها منة عدلي القيعي والتي تكتب أحداث المسلسل بالكامل أيضًا.



ومن المقرر الإعلان قريبًا جدًا عن نجوم المسلسل، الذي سيأتي في 15 حلقة بإخراج عمرو شعلان. وقد شارك عمرو سابقًا في العديد من التعاونات الفنية مع شركة ديزني العالمية.

ومن المتوقع ان يتم طرح اول موسم من مسلسل "مزيكا" في رمضان ٢٠٢٦.