نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قمة الأهلي والزمالك تُشعل الوسط الفني.. نجوم بين التشجيع والسخرية والدعاء!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، مواجهة القمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في لقاء يشكل أحد أبرز محطات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث لا يقتصر تأثيره على الجماهير العاشقة للمستطيل الأخضر فقط، بل يمتد ليشعل الحماس داخل الوسط الفني والإعلامي، إذ اعتاد عدد كبير من النجوم التعبير عن انتمائهم الكروي ومساندتهم لفريقهم المفضل مع كل مباراة قمة.

صلاح عبد الله.. بين الأمل والحياد



الفنان الكبير صلاح عبد الله عبّر عن حماسه لمباراة اليوم، مؤكدًا أن لقاء القمة لا يخضع لأي توقعات أو حسابات مسبقة، وقال: "هذه المباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، لكنني أتمنى فوز نادي الزمالك أو على الأقل الخروج بالتعادل بين الفريقين."

هنيدي وتعليق ساخر بطريقته الخاصة



وكعادته هنيدي في استثمار حسه الكوميدي، تفاعل الفنان محمد هنيدي مع أجواء القمة بطريقته الساخرة، حيث نشر مشهدًا شهيرًا من فيلمه "وش إجرام"، ظهر خلاله وهو يحمل أحد الأشخاص قائلًا له: "افتكر إني قولتلك بلاش"، معتبرًا أن هذا المشهد يعكس الأجواء المشحونة بين الأهلي والزمالك قبل دقائق من انطلاق المباراة باستاد القاهرة الدولي.

غادة إبراهيم.. انحياز زملكاوي واضح



أما الفنانة غادة إبراهيم فقد أبدت دعمها الكامل لنادي الزمالك، مؤكدة أمنياتها بأن يحقق الفريق الفوز أو على الأقل يخرج بنقطة التعادل، وقالت: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في هذه المباراة الحاسمة."

إيناس مكي.. ثقة في الأهلي



ومن جانبها، أبدت الفنانة إيناس مكي تفاؤلها بقدرة النادي الأهلي على حسم اللقاء لصالحه، حيث صرحت قائلة: "الأهلي حديد، وبإذن الله الفوز للأهلي!"، في إشارة واضحة إلى ثقتها المطلقة بقدرات الفريق الأحمر.

سما المصري.. رسالة بالفيديو



كما لم تغب الفنانة سما المصري عن المشهد، حيث حرصت على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو أعلنت فيه دعمها القوي للنادي الأهلي، مؤكدة مساندتها للفريق الأحمر في مواجهة الزمالك، وطالبت جمهورها بالدعاء لها وللأهلي قبل انطلاق صافرة البداية.

وبين انقسام النجوم بين تشجيع الأحمر والأبيض، يظل اللقاء المرتقب محط أنظار الملايين داخل وخارج مصر، في واحدة من أكثر المواجهات الكروية إثارة في المنطقة العربية والإفريقية.