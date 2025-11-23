كاف : الأهلي يبدأ رحلة المجموعات برباعية قوية فى شباك شبيبة القبائل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 10:16 صباحاً - سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الضوء على الفوز العريض الذي حققه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، إن النادي الأهلي حقق بداية قوية في مشواره ضمن دور المجموعات بفوز عريض بنتيجة 4-1 على حساب ضيفه نادي شبيبة القبائل، في القاهرة، حيث سيطر لاعبو الأهلي على المباراة بعدما سجلوا ثنائية سريعة قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف كاف، "افتتح المتألق تريزيجيه باب التسجيل في الدقيقة 36 بعد تمريرة من زميله، زيزو، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق إثر عمل جيد من أشرف بن شرقي، كما قلّص نادي شبيبة القبائل الفارق مطلع الشوط الثاني إثر هدف عكسي بعد خطأ من حارس المرمى محمد الشناوي، لكن الأهلي استعاد سيطرته في الدقائق الأخيرة، حيث عاد تريزيجيه، مرة أخرى ليسجل في الدقيقة 84، ثم حوّل حارس المرمى، حديد، الكرة بالخطأ في مرماه خلال الوقت بدل الضائع، ليحقق لـ نادي القرن فوزاً كبيراً برباعية كاملة".

الأهلي يتفوق على شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

وتحسرت الصحف الجزائرية على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها شبيبة القبائل أمام النادي الأهلي بنتيجة 1 – 4 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

البداية مع صحيفة "الخبر"، التي عنونت، "سقوط مدوي لشبيبة القبائل في القاهرة"، وقالت "مني شبيبة القبائل بهزيمة ثقيلة، خلال افتتاح مشاركته في دور المجموعات، حيث فرض نادي القرن في أفريقيا ضغطاً رهيباً على زملاء المدافع زين الدين بلعيد، منذ البداية وتنوعت الهجمات على مرمى الحارس إدير حديد الذي تألق وأجل تقدم الأهلي حتى ربع ساعة الأخير من الشوط الأول، حيث اهتزت الشباك في مرتين متتاليتين عن طريق تريزيجيه ومحمد شريف".

وأضافت الصحيفة، "أجرى المدرب الألماني جوزيف زينباور تغييرات في بداية المرحلة الثانية أنعشت قليلا أداء شبيبة القبائل، واستفاد ممثل كرة القدم الجزائرية من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس محمد الشناوي بعد ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 57، وحاول شبيبة القبائل شن محاولات هجومية من أجل العودة إلى الديار بأقل الأضرار، غير أن الهجمات المعاكسة المصرية كانت قاتلة خصوصا بدخول المتألق إمام عاشور، الذي منح دفعة قوية لأصحاب الأرض وتمكن رفقة زميله المخضرم تريزيجيه من زيادة الغلة وتسجيل هدفين في الـ10 دقائق الأخيرة".

أما صحيفة "النهار"، فعنونت، "شبيبة القبائل تنهار أمام الأهلي برباعية في بداية صادمة لمشوار دوري أبطال أفريقيا"، وقالت الصحيفة، "تلقى شبيبة القبائل هزيمة قاسية أمام الأهلي، في مباراة كشفت الكثير من النقائص الفنية والتكتيكية لدى الفريق الجزائري الذي ظهر بعيدًا عن النسق العالي للمنافسة القارية".

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي نجح في استغلال الأخطاء الفردية وحالة الفوضى الدفاعية لدى نادي شبيبة القبائل وتمكن من تحقيق الفوز برباعية في المباراة التي شهدت لحظاتها الأخيرة هفوة كبيرة من جانب حارس الشبيبة بعدما فشل في التعامل مع تسديدة بعيدة المدى من جانب إمام عاشور، حوّلها بشكل غريب إلى داخل مرماه، مانحًا الأهلي الهدف الرابع الذي أكد التفوق المطلق للمصريين.