الماجستير بامتياز للباحث عبدالله الحميري من كلية الإعلام بصنعاء

الماجستير بامتياز للباحث عبدالله الحميري من كلية الإعلام بصنعاءنال الباحث عبدالله قائد صلاح الحميري، اليوم الإثنين، درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل رسالته مع الجامعات المحلية والعربية من كلية الإعلام بجامعة صنعاء عن رسالته الموسومة ب (المعالجة الإخبارية لقضايا حقوق الإنسان في القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية واتجاهات النخبة اليمنية نحوها .وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من :أ.م.د نوال عبدالله الحزورة مناقشا داخليا -جامعة صنعاء رئيساأ.د محمد عبدالوهاب الفقيه المشرف الرئيس -جامعة صنعاء عضواأ.م.د عبدالمجيد الصلوي مناقشا خارجيا- جامعة تعز -عضوا

وخلال المناقشة العلنية للرسالة اشادت لجنة المناقشة والحكم بالمجهود الكبير الذي بذله الباحث سواء من حيث اختيار الموضوع والعنوان الخاص بالرسالة وتركيزه على قضية هامة وهي قضية التناول الإعلامي لقضايا حقوق الانسان في القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية وبالذات فيما يخص قضايا حقوق الانسان المتصلة بالحرب في غزة وما يجري فيها منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023م ،وذلك من خلال دراستين الأولى تحليلية للمضامين الإخبارية للنشرات في اربع قنوات اجنبية ناطقة بالعربية وتمثل توجهات سياسية مختلفة وهي (بي بي سي عربية – ار تي الروسية -الحرة الامريكية -العالم الإيرانية ) حيث بينت الدراسة ان هناك تحيزا واضحا خصوصا من القنوات الغربية مثل بي بي سي تجاه قضايا حقوق الانسان في غزة ومحاولة تبرير لإسرائيل .

كما شملت الدراسة جانبا مسحيا تمثل في اتجاهات النخبة اليمنية تجاه معالجة القنوات الناطقة بالعربية لقضايا حقوق الانسان حيث بينت الدراسة ان النخبة اليمنية لا تزال تعتمد على القنوات الإخبارية لمتابعة القضايا المهمة المتعلقة بالأزمات مثل الحرب على غزة ،وان كان هناك اعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في المتابعة .

حضر المناقشة عميد كلية الإعلام نائب وزير الإعلام الدكتور عمر داعر ونائب عميد الكلية للدراسات العليا الدكتور حسين جغمان والدكتور عبدالرحيم الشاوري رئيس قسم العلاقات العامة والدكتور مهدي محمد حيدر والدكتور خالد علي عمر من قسم العلاقات العامة عدد من الباحثين في برنامجي الماجستير والدكتوراة وعدد من الإعلاميين .