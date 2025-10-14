المخرجة زينة أشرف عبد الباقي عن مسلسلها الجديد: لا أبحث عن الشهرة والمنافسة حاليًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدثت المخرجة الشابة زينة أشرف عبدالباقي عن تفاصيل مسلسلها الجديد "ولد بنت شايب"، مؤكدة أنه يمثل محطة استثنائية في مشوارها الفني، إذ يجمع بين حنينها إلى البساطة وشغفها بالتجريب الفني.

وأوضحت زينة في تصريحات صحفية، أن فكرة العمل انطلقت من رغبتها في استكشاف العلاقة بين الأجيال، والتغيرات التي طرأت على القيم والمفاهيم مع مرور الوقت، مضيفة: "المسلسل يناقش ببساطة كيف يرى الشباب الكبار وكيف يراهم الكبار، وما الذي يجمعهم رغم اختلافهم."

وعن كواليس التصوير، أشارت إلى أن الأجواء كانت عائلية ودافئة، وهو ما منح التجربة طابعًا إنسانيًا خاصًا، مؤكدة أن وجود والدها الفنان أشرف عبدالباقي في العمل شكّل دعمًا نفسيًا كبيرًا، قائلة: "كان عامل طمأنينة لا سلطة، ترك لي حرية كاملة لأعبّر عن رؤيتي."

كما أثنت على أداء ليلى أحمد زاهر، واصفة إياها بأنها موهوبة تمتلك حضورًا طبيعيًا وقدرة على التنقل بين البراءة والانفعال بسلاسة.

وأكدت زينة حرصها على أن يمزج المسلسل بين الكوميديا والبعد الإنساني، بحيث يضحك المشاهد ويتعاطف في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الهدف ليس الإضحاك فحسب، بل أن يشعر الجمهور بأنه يرى نفسه داخل الحكاية.

وفي ختام حديثها، شددت على أنها لا تسعى حاليًا وراء الشهرة أو المنافسة، بقدر ما تسعى إلى الصدق في اختياراتها، قائلة: "ما يهمني أن يحب الناس القصة قبل أن يعرفوا اسمي."