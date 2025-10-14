نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شاطرة ومركزة في شغلها".. عزيز الشافعي يثني على كارمن سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن عزيز الشافعي، عن تعاونه ونجاحه مع الفنانة كارمن سليمان في ألبومها الجديد أصح غلطة، مؤكدًا أنه يحاول دائمًا الحفاظ على نجاحهما سويًا منذ تعاونه معها في أغنيتهما الشهيرة لينا راقصة، وذلك خلال تصريحات إذاعية عبر نجوم FM.

تصريحات عزيز الشافعي

وقال عزيز الشافعي: "كارمن سليمان من أجمل الأصوات المصرية، من الأصوات المتميزة والمتألقة وهي شاطرة ومركزة في شغلها وعندها دعم من المنتج مصطفى جاد زوجها والأسرة، لأنها بالرغم من أنها أم وواخدة بالها من بيتها لكن هي في نفس الوقت بتشتغل وتغني".

وتابع عزيز الشافعي: "عندها تركيز وقوة ونشاط بالرغم من أنها صغيرة خالص، ولكنها بتعمل مجهود كبير، وإحنا في بينا توفيق وبحب صوتها وبحب أسمع ألحاني بصوتها".