الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار تصرّف غير متوقع من النجمة ياسمين صبري ووالدتها نسرين موجة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ متابعو الفنانة المصرية إلغاء المتابعة المتبادلة بينهما على تطبيق "إنستغرام".

جمهور ياسمين صبري في حيرة بعد تصرف مفاجئ على إنستغرام

ورغم العلاقة القوية التي جمعت ياسمين ووالدتها في السنوات الماضية، والتي كانت واضحة من خلال تفاعلهما الدائم على الصور والمنشورات، فإن ملاحظة توقف هذا التفاعل أخيرًا ثم إلغاء المتابعة أثارت علامات استفهام عديدة.



ورجّح عدد من رواد السوشيال ميديا أن يكون وراء هذا التصرف خلاف عائلي أدّى إلى فتور العلاقة بينهما، خاصة في ظل غياب أي ظهور مشترك أو تفاعل علني في المناسبات العامة خلال الفترة الماضية.

ولم يقتصر الأمر على ياسمين، إذ سارعت والدتها نسرين إلى إلغاء متابعة ابنتها أيضًا، في خطوة فسّرها البعض بأنها رد فعل مباشر على ما قامت به الفنانة، بينما اعتبر آخرون أن المسألة قد تكون مجرد رغبة في الخصوصية والابتعاد عن الأضواء، خصوصًا مع ما تحظى به ياسمين من متابعة إعلامية مكثفة.



ولم تُدلِ ياسمين حتى الآن بأي تصريح حول ما جرى تداوله، كما تجاهلت الإشاعات المنتشرة، مكتفية بالتركيز على أعمالها الفنية الجديدة.



ويأتي هذا الجدل بعد سنوات من الحديث العلني عن الخلاف القائم بين ياسمين ووالدها، الذي بدأ حين تحدثت الفنانة في مقابلات سابقة عن نشأتها الصعبة بعد انفصال والديها، مؤكدة أنها تربت في منزل جدتها لوالدتها وأن والدها "توقف عن الإنفاق عليها".

لكن والدها ردّ حينها بنشر صور لياسمين من مراحل طفولتها داخل منزله الفخم، مؤكداً أنها كانت تعيش حياة مرفهة ولم تعانِ كما قالت، موضحًا أن الخلاف الحقيقي بدأ بعد طلاقها من زوجها الأول من دون علمه.



وبعيداً عن الجدل العائلي، تستعد ياسمين حالياً لخوض أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان "نصيب"، فقد بدأت التحضيرات الأولية للتصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يشهد الفيلم عودة ياسمين إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة غياب، في عمل وُصف بأنه نقلة نوعية في مسيرتها السينمائية.