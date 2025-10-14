نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان: أغنية "انت وبس" اختارتها بالصدفة.. وعايزة أرجع للشغل جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن ألبومها الجديد أصح غلطة، بالإضافة لحديثها عن عودتها لممارسة نشاطها الفني من جديد بعد ولادتها لـ ابنتيها التؤام اللتين تبلغان 8 أشهر حاليًا، وذلك تصريحات إذاعية عبر نجوم FM.

تصريحات كارمن سليمان

وقالت كارمن سليمان: "أغنية أنت وبس في ألبوم أصح غلطة، اختارتها بالصدفة من وسط الأغاني اللي عزيز الشافعي كان بيسمعهالي، وإحنا وقتها مكناش قاصدين أننا نختار أغاني لأني كنت قاعدة معاه كأصدقاء عادي، اختيارها كان سريع ودي اللي غنيتها وأنا حامل".

وعن عودتها لممارسة نشاطها الفني فعلقت كارمن سليمان: "إحنا دلوقتي عندنا 3 أولاد ومفيش خطة أننا نجيب أولاد تاني، فالفترة دي مش هتيجي تاني وعايزة استمتع بيها معاهم، أنا مبسوطة جدًا وحاسة أن أنا في نعمة كبيرة أوي، عمري ما كنت أتخيل أن يبقى عندي تؤام".



واختتمت كارمن سليمان: "أنا عايزة أرجع للشغل جدًا وأبقى مركزة في اللي أنا بعمله لأننا لسة منزلين ألبوم مش حاجة قليلة بالنسبة ليا، أنا كنت بسجل أغاني وأنا حامل، ولما ولدت ورجعت كملت تسجيل الأغاني".