في هذا الموعد.. محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا في العراق

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد فؤاد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في بغداد بدولة العراق، يوم الخميس 16 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

نبذة عن محمد فؤاد

ويعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

أزمة محمد فؤاد

وفي سياق آخر، دخل محمد فؤاد في خلاف كبير مع المنتج محمد مجاهد، بعدما كان من المقرر أن يطرح ألبومًا جديدًا من إنتاجه ليعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة، ورغب فؤاد في تعديل بعض كلمات الأغاني لتناسب أسلوبه الشخصي، بالإضافة إلى تأخره عن مواعيد التسجيل، وهذا دفع المنتج لإلغاء الاتفاق وتحويل الألبوم للمطرب عمر كمال.