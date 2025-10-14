الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد حفل الفنان العراقي سيف نبيل الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت لحظة مثيرة، بعدما كاد يتعرض لاحتراق وجهه على المسرح خلال أدائه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

مؤثرات نارية كادت تحرق وجه سيف نبيل في بيروت .. فيديو

ووقع الحادث أثناء إحياء نبيل حفله في "بيروت هول" يوم السبت الماضي، حيث اقترب من آلة نارية تنفث اللهب خلال أدائه إحدى الأغنيات، فانطلقت النار مرتين نحو وجهه بسبب اندماجه الكامل في الغناء والتفاعل مع الجمهور.



وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الفنان وهو يحاول الابتعاد بسرعة عن مصدر اللهب لتفادي الاحتراق.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادثة، مشيرين إلى المخاطر التي قد يواجهها الفنانون أثناء العروض الحية التي تتضمن مؤثرات نارية.



وتزامن الحفل مع إطلاق سيف نبيل لألبومه الجديد SN THE COLLECTION، حيث قدّم الفنان أغانيه أمام حشد من الإعلاميين والنقاد والجمهور، ورافق ذلك عرض حصري لمقاطع مصوّرة من الألبوم. وشملت جلسة الحفل مناقشة مراحل التحضير وكواليس الإنتاج، بالإضافة إلى عرض فيديو كليب أغنية "أخذ الروح" التي تصدرت الألبوم.



ويضم ألبوم SN THE COLLECTION عشر أغنيات مميزة، منها "أخذ الروح"، "عم جن"، "فريدة"، "أم الشامات"، "ملامحي"، "راسلتك"، "يا مهيوب"، "فوضى"، "يمكحله"، "آه من الشوق".