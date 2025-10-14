الرياض - كتبت رنا صلاح - يعود الممثل البريطاني الشهير روان أتكينسون، المعروف عالميًا بشخصية "مستر بين"، في مسلسل جديد يحمل اسم Man Vs. Baby، والذي يُعد الجزء الثاني من سلسلته الكوميدية Man Vs. Bee.

مستر بين يعود في موسم جديد من Man Vs. Baby

وتدور أحداث الموسم الجديد حول تريفور بينغلي، الذي يعيش فترة هادئة نسبيًا بعد أن قلبت نحلة حياته رأسًا على عقب خلال عمله كحارس منزل فاخر في الموسم الأول.



هذه المرة، يعمل تريفور كحارس مدرسة متواضعة، ويبدو أن حياته بدأت تستقر إلى أن يتلقى عرضًا مغريًا للعناية ببيت فاخر في لندن خلال عطلة عيد الميلاد.

وفي اليوم الأخير من الفصل الدراسي، يُفاجأ بطفل “يسوع” من مشهد الميلاد المدرسي لم يأتِ أحد لاستلامه، ليجد نفسه فجأة مسؤولًا عن رضيع حقيقي خلال مهمته الجديدة.

ومع شقة فاخرة يجب الحفاظ عليها وطفل يحتاج إلى رعاية، يبدو أن أعياده ستتحول إلى فوضى كوميدية جديدة.



وكشف أتكينسون في مقابلة سابقة مع منصة "نتفليكس العالمية" عام 2022 أنه يستلهم الكثير من تجاربه الشخصية في بناء المواقف الكوميدية، قائلاً: "دائمًا ما أضع جزءًا من شخصيتي في الشخصيات التي أكتبها وأجسدها، لأن الكوميديا بالنسبة لي تنبع من مواقف واقعية مررت بها بالفعل"، مضيفًا مازحًا: "كلنا واجهنا مواقف سخيفة مثل محاولة معرفة كيفية تشغيل مرحاض حديث أو التعامل مع التقنيات اليومية الغريبة".



وكشفت نتفليكس في 8 أكتوبر/تشرين الأول عن الصور الأولى للمسلسل، حيث ظهر أتكينسون وهو يحمل الطفل داخل معطفه الشتوي، وفي لقطة أخرى وهو يزنه على ميزان الفواكه داخل متجر بقالة.

أما الصورة الثالثة، فأظهرت وليمة ضخمة في أجواء عيد الميلاد، بينما ألمحت الصورة الأخيرة إلى مفاجأة مزدوجة، حيث ظهر تريفور وهو يطعم طفلين في الوقت نفسه.



ويُعرض Man Vs. Baby على نتفليكس في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، ليعيد روان أتكينسون إلى الشاشة بجرعة جديدة من الفوضى المضحكة واللحظات الدافئة في موسم الأعياد.