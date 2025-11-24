نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية المحلية تنفذ أول برنامج تدريبي ضمن المشروع التجريبي لكسب العيش والإدماج الاقتصادي بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبالشراكة مع منظمة بلان إنترناشونال، أول برنامج تدريبي ضمن المشروع التجريبي لسبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي وتطوير المهارات، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وشهد البرنامج، الذي حمل عنوان TOT Project Management، مشاركة عدد من الكوادر من ديوان عام الوزارة، بهدف إعداد مدربين متخصصين قادرين على نقل المعرفة وتنفيذ البرامج التدريبية داخل المحافظات، بما يسهم في دعم جهود التنمية المحلية.

وتضمن التدريب تطوير مهارات إدارة المشروعات التنموية، بدءًا من مراحل التخطيط وإدارة الموارد، ووصولًا إلى المتابعة والتقييم، إلى جانب تعزيز القدرة على تصميم وتنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.

كما استهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين بوحدات الإدارة المحلية في مجالات سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجالات التنمية المحلية والحماية الاجتماعية داخل المناطق المستهدفة.

ويعد تنفيذ هذا البرنامج خطوة أولى ضمن سلسلة من برامج بناء القدرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الكوادر المحلية للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.