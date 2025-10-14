الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بلحظات من أدائها مناسك العمرة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت في أجواء روحانية هادئة مرتدية العباءة والحجاب والنقاب، معبرة عن فرحتها الكبيرة بزيارة مكة المكرمة، وعلّقت على الصور بكلمة واحدة تلخص مشاعرها: "مكة المدينة".
شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب في أحدث ظهور .. صور
وتلقت شيماء تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين تباركوا لها بالدعاء بعمرة مقبولة وأمنيات بالسعادة والراحة النفسية المستمرة.
وكان آخر ظهور فني للفنانة المصرية في مسلسل «إش إش» الذي عرض خلال رمضان 2025، بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي، من تأليف وإخراج محمد سامي، ولاقى العمل إشادة كبيرة لجمعه بين الكوميديا الراقية واللمسات الإنسانية، وهو ما ميز أداء شيماء بشكل خاص.
وفي حديث تلفزيوني سابق، كشفت شيماء جوانب مختلفة من شخصيتها، مؤكدة أنها في الحياة الواقعية شخصية درامية، رغم شهرتها بأدوار الكوميديا، وأوضحت أن ميك أب أرتيست كان حلمها الثاني لو لم تدخل مجال التمثيل، إذ أنها تحب عالم التجميل وغالبًا ما تقوم بعمل مكياجها بنفسها أثناء التصوير.
وأعلنت عن تحضيرها لفيلم جديد سيكون مفاجأة لجمهورها، حيث ستقدم شخصية جديدة تجمع بين الكوميديا والدراما، مؤكدة أن العمل سيكون مختلفًا ومميزًا.
كما كشفت الفنانة أخيرًا عن طلاقها من زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد زواج استمر نحو سبع سنوات، مشيرة إلى أن الانفصال تم بهدوء بعيدًا عن الأضواء.