الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بلحظات من أدائها مناسك العمرة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت في أجواء روحانية هادئة مرتدية العباءة والحجاب والنقاب، معبرة عن فرحتها الكبيرة بزيارة مكة المكرمة، وعلّقت على الصور بكلمة واحدة تلخص مشاعرها: "مكة المدينة".

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب في أحدث ظهور .. صور

وتلقت شيماء تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين تباركوا لها بالدعاء بعمرة مقبولة وأمنيات بالسعادة والراحة النفسية المستمرة.